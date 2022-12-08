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Сегодня, 14:34

Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании

Виктория Кравченко
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Луис Энрике.
Фото Global Look Press

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике покинул свой пост, сообщила Королевская испанская футбольная федерация.

Руководство федерации приняло решение расстаться со специалистом после вылета в 1/8 финала ЧМ-2022. Испания проиграла Марокко в серии пенальти (0:0, 0:3).

Энрике возглавлял национальную команду с 2019 года с небольшим перерывом. Под его руководством сборная Испании летом 2021 года дошла до полуфинала чемпионата Европы-2020 и уступила в серии пенальти Италии.

Испанцы во второй раз подряд вылетели на чемпионате мира в 1/8 финала. На ЧМ-2018 сборная проиграла России в серии пенальти.

Чемпионат мира в Катаре завершится 18 декабря 2022 года.

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Испании по футболу
Луис Энрике
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 14 12 1 1 33-5 37
2
 Реал 14 11 2 1 33-14 35
3
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
4
 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
5
 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
6
 Бетис 14 7 3 4 17-12 24
7
 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Р. Вальекано 14 6 4 4 20-16 22
9
 Вильярреал 14 6 3 5 15-10 21
10
 Мальорка 14 5 4 5 13-13 19
11
 Валенсия 14 5 4 5 22-15 19
12
 Вальядолид 14 5 2 7 13-21 17
13
 Альмерия 14 5 1 8 16-22 16
14
 Жирона 14 4 4 6 20-22 16
15
 Хетафе 14 3 5 6 12-20 14
16
 Эспаньол 14 2 6 6 16-22 12
17
 Сельта 14 3 3 8 14-26 12
18
 Севилья 14 2 5 7 13-22 11
19
 Кадис 14 2 5 7 9-26 11
20
 Эльче 14 0 4 10 10-31 4
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35 тур
36 тур
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38 тур
31.12 00:00
Атлетико – Эльче
 - : -
31.12 00:00
Барселона – Эспаньол
 - : -
31.12 00:00
Бетис – Атлетик
 - : -
31.12 00:00
Кадис – Альмерия
 - : -
31.12 00:00
Сельта – Севилья
 - : -
31.12 00:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
31.12 00:00
Жирона – Р. Вальекано
 - : -
31.12 00:00
Р. Сосьедад – Осасуна
 - : -
31.12 00:00
Вальядолид – Реал
 - : -
31.12 00:00
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Реал Сосьедад

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