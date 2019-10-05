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Де Хеа мог купить «Эльче» за 18 миллионов евро

18:18
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Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа мог купить «Эльче» за 18 миллионов евро, сообщает Sport. Его отец родился в Эльче и болеет за этот клуб вместе с 28-летним голкипером, у которого есть сезонный абонемент на матчи.

Нынешний владелец команды из сегунды Хосе Сепулчре вел переговоры о продаже «Эльче» Де Хеа, но в последнее время они зашли в тупик.

После 9 туров испанской сегунды «Эльче» занимает 12 месте с 12 очками.

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