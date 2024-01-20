COPE Cadiz: Абаскаль будет новым главным тренером «Кадиса»
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль возглавит «Кадис», сообщает COPE Cadiz.
Ранее испанский клуб объявил об отставке Серхио Гонсалеса.
По информации Carrusel Deportivo, «Спартак» потребует 2 миллиона евро в качестве компенсации за уход 34-летнего испанца.
«Кадис» занимает 18-е место в турнирной таблице ла лиги с 15 очками в 21 матче.
Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года. После 18 туров чемпионата России-2023/24 красно-белые с 30 очками идут на пятой строчке в турнирной таблице.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Жирона
|20
|15
|4
|1
|46-24
|49
|
2
|Реал
|19
|15
|3
|1
|40-11
|48
|
3
|Барселона
|19
|12
|5
|2
|36-22
|41
|
4
|Атлетик
|20
|12
|5
|3
|38-20
|41
|
5
|Атлетико
|19
|12
|2
|5
|39-23
|38
|
6
|Р. Сосьедад
|20
|8
|8
|4
|31-21
|32
|
7
|Бетис
|20
|7
|10
|3
|22-20
|31
|
8
|Лас-Пальмас
|21
|9
|4
|8
|21-17
|31
|
9
|Валенсия
|20
|8
|5
|7
|26-24
|29
|
10
|Хетафе
|19
|6
|8
|5
|24-25
|26
|
11
|Р. Вальекано
|20
|5
|8
|7
|18-26
|23
|
12
|Алавес
|21
|6
|5
|10
|19-27
|23
|
13
|Осасуна
|19
|6
|4
|9
|22-29
|22
|
14
|Вильярреал
|21
|5
|5
|11
|28-42
|20
|
15
|Мальорка
|21
|3
|11
|7
|19-25
|20
|
16
|Сельта
|20
|3
|8
|9
|21-30
|17
|
17
|Севилья
|20
|3
|7
|10
|25-30
|16
|
18
|Кадис
|21
|2
|9
|10
|15-31
|15
|
19
|Гранада
|20
|2
|5
|13
|22-41
|11
|
20
|Альмерия
|20
|0
|6
|14
|19-43
|6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|19.01
|23:00
|
Алавес – Кадис
|1 : 0
|20.01
|16:00
|
Р. Вальекано – Лас-Пальмас
|0 : 2
|20.01
|18:15
|
Вильярреал – Мальорка
|1 : 1
|20.01
|20:30
|
Валенсия – Атлетик
|- : -
|20.01
|23:00
|
Сельта – Р. Сосьедад
|- : -
|21.01
|16:00
|
Осасуна – Хетафе
|- : -
|21.01
|18:15
|
Реал – Альмерия
|- : -
|21.01
|20:30
|
Бетис – Барселона
|- : -
|21.01
|23:00
|
Жирона – Севилья
|- : -
|22.01
|23:00
|
Гранада – Атлетико
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|13
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|12
|
|
Борха Майораль
Хетафе
|12
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|6
|
|
Тони Кроос
Реал
|6
|
|
Рафинья
Барселона
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|17
|2
|3
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|12
|2
|1
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|11
|1
|3
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