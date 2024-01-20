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Сегодня, 20:20

COPE Cadiz: Абаскаль будет новым главным тренером «Кадиса»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Гильермо Абаскаль.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль возглавит «Кадис», сообщает COPE Cadiz.

Ранее испанский клуб объявил об отставке Серхио Гонсалеса.

По информации Carrusel Deportivo, «Спартак» потребует 2 миллиона евро в качестве компенсации за уход 34-летнего испанца.

«Кадис» занимает 18-е место в турнирной таблице ла лиги с 15 очками в 21 матче.

Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года. После 18 туров чемпионата России-2023/24 красно-белые с 30 очками идут на пятой строчке в турнирной таблице.

Гильермо Абаскаль. «Кадис» хочет Абаскаля. У тренера «Спартака» тоже есть план Б?

Футбол
ФК Кадис
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 20 15 4 1 46-24 49
2
 Реал 19 15 3 1 40-11 48
3
 Барселона 19 12 5 2 36-22 41
4
 Атлетик 20 12 5 3 38-20 41
5
 Атлетико 19 12 2 5 39-23 38
6
 Р. Сосьедад 20 8 8 4 31-21 32
7
 Бетис 20 7 10 3 22-20 31
8
 Лас-Пальмас 21 9 4 8 21-17 31
9
 Валенсия 20 8 5 7 26-24 29
10
 Хетафе 19 6 8 5 24-25 26
11
 Р. Вальекано 20 5 8 7 18-26 23
12
 Алавес 21 6 5 10 19-27 23
13
 Осасуна 19 6 4 9 22-29 22
14
 Вильярреал 21 5 5 11 28-42 20
15
 Мальорка 21 3 11 7 19-25 20
16
 Сельта 20 3 8 9 21-30 17
17
 Севилья 20 3 7 10 25-30 16
18
 Кадис 21 2 9 10 15-31 15
19
 Гранада 20 2 5 13 22-41 11
20
 Альмерия 20 0 6 14 19-43 6
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38 тур
19.01 23:00
Алавес – Кадис
 1 : 0
20.01 16:00
Р. Вальекано – Лас-Пальмас
 0 : 2
20.01 18:15
Вильярреал – Мальорка
 1 : 1
20.01 20:30
Валенсия – Атлетик
 - : -
20.01 23:00
Сельта – Р. Сосьедад
 - : -
21.01 16:00
Осасуна – Хетафе
 - : -
21.01 18:15
Реал – Альмерия
 - : -
21.01 20:30
Бетис – Барселона
 - : -
21.01 23:00
Жирона – Севилья
 - : -
22.01 23:00
Гранада – Атлетико
 - : -
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ЖК
Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 13
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 12
Борха Майораль

Борха Майораль

Хетафе

 12
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 6
Тони Кроос

Тони Кроос

Реал

 6
Рафинья

Рафинья

Барселона

 5
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 17 2 3
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 12 2 1
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 11 1 3
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