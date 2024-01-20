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Испанский журналист Таберна: «Против «Осасуны» Захарян провел свою лучшую игру за «Реал Сосьедад»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Испанский радиоведущий Onda Caro Иньиго Таберна высказался об игре российского полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна в матче 1/8 финала Кубка Испании против «Осасуны» (2:0).

«Против «Осасуны» Захарян провел свою лучшую игру за «Реал Сосьедад». Он играл больше в центре, чем на фланге. Понемногу Арсен находит свою игру. Кажется, что он нашёл свою роль на поле. Не забивает голы? На данный момент, болельщики команды поддерживают его и оказывают ему свою поддержку. Тренерский штаб также ему доверяет. Теперь его очередь показать свою лучшую игру на поле», — приводит слова Таберна Metaratings.ru.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в августе 2023 года. В составе испанского клуба 20-летний полузащитник сыграл 21 матч, отметившись в них одной результативной передачей.

Источник: Metaratings.ru
Арсен Захарян
ФК Осасуна
ФК Реал Сосьедад
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 И В Н П +/- О
1
 Жирона 20 15 4 1 46-24 49
2
 Реал 19 15 3 1 40-11 48
3
 Барселона 19 12 5 2 36-22 41
4
 Атлетик 20 12 5 3 38-20 41
5
 Атлетико 19 12 2 5 39-23 38
6
 Р. Сосьедад 20 8 8 4 31-21 32
7
 Бетис 20 7 10 3 22-20 31
8
 Лас-Пальмас 21 9 4 8 21-17 31
9
 Валенсия 20 8 5 7 26-24 29
10
 Хетафе 19 6 8 5 24-25 26
11
 Р. Вальекано 20 5 8 7 18-26 23
12
 Алавес 21 6 5 10 19-27 23
13
 Осасуна 19 6 4 9 22-29 22
14
 Вильярреал 21 5 5 11 28-42 20
15
 Мальорка 21 3 11 7 19-25 20
16
 Сельта 20 3 8 9 21-30 17
17
 Севилья 20 3 7 10 25-30 16
18
 Кадис 21 2 9 10 15-31 15
19
 Гранада 20 2 5 13 22-41 11
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