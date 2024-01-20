Испанский журналист Таберна: «Против «Осасуны» Захарян провел свою лучшую игру за «Реал Сосьедад»

Испанский радиоведущий Onda Caro Иньиго Таберна высказался об игре российского полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна в матче 1/8 финала Кубка Испании против «Осасуны» (2:0).

«Против «Осасуны» Захарян провел свою лучшую игру за «Реал Сосьедад». Он играл больше в центре, чем на фланге. Понемногу Арсен находит свою игру. Кажется, что он нашёл свою роль на поле. Не забивает голы? На данный момент, болельщики команды поддерживают его и оказывают ему свою поддержку. Тренерский штаб также ему доверяет. Теперь его очередь показать свою лучшую игру на поле», — приводит слова Таберна Metaratings.ru.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в августе 2023 года. В составе испанского клуба 20-летний полузащитник сыграл 21 матч, отметившись в них одной результативной передачей.