«Кадис» хочет Абаскаля. У тренера «Спартака» тоже есть план Б?

Объясняем, что могут означать новые слухи об уходе Гильермо.

Мнение

Гильермо Абаскаль работает в «Спартаке» уже полтора года — с июня 2022-го — и за это время здорово покатался на американских, точнее, московских горках. Испанец провел в целом положительный первый сезон, местами даже вызывал восторг болельщиков и заработал по итогам чемпионата бронзовые медали. Но на второй год работы в России все изменилось.

В отличии от первых двух трансферных окон, летом Абаскаль получил мощное усиление — суммарно на Бонгонду, Рябчука, Медину и Бабича «Спартак» потратил 24 миллиона евро (по данным Transfermarkt). Учитывая появившийся опыт Гильермо и вложения, ожидания от сезона были максимальными. «Мы боремся за чемпионство», — озвучил в июле гендиректор красно-белых Олег Малышев.

Стартовал «Спартак» бодро, с пяти побед во всех турнирах, но дальше борьбы не получилось — с августа по декабрь москвичи проиграли девять раз в РПЛ и Кубке. И если второго турнира неудачи почти не коснулись и команда почти без проблем вышла в весну, то ситуация в чемпионате перед паузой стала тяжелой. 5-е место, 8 очков до первой строчки, больше всех поражений в топ-6...

Фото Александр Федоров, "СЭ"

Кроме того, осложнились отношения внутри команды. Экс-капитан Георгий Джикия выпал из состава, главный форвард Александр Соболев в октябре ненадолго был отстранен от тренировок. Обстановка вокруг клуба постепенно накалилась — настолько, что гендиректору Олегу Малышеву пришлось высказываться о будущем тренера чуть ли не каждую неделю — по нисходящей траектории:

26 августа: «Последние результаты не сказываются на доверии к Абаскалю. Команда меняется по ходу сезона. Надеюсь, результаты улучшатся»;

2 сентября: «Это (четыре матча без побед. — Прим. «СЭ»), безусловно, влияет на наше настроение. Для нас это серьезная ситуация. И мы вместе с Гильермо будем думать, как из нее выходить»;

10 октября: «Мы недовольны тем местом, которое занимает «Спартак». Нужно разбирать ошибки»;

11 октября: «Большой [кредит доверия]. Гильермо продолжает работать. Последние несколько игр были напряженными, результаты не радовали, но мы продолжаем работать»;

28 октября: «После этого матча (с «Факелом», 0:2. — Прим. «СЭ») надо усерднее работать. Абаскаль не будет уволен. Ничего не поменялось: он тренер «Спартака». Задача на сезон: побеждать в каждом матче»;

9 декабря: «Гильермо — главный тренер нашей команды. Совет директоров постоянно собирается и обсуждает вопросы, оценивает работу команды и тренера. Если будут какие-то решения, мы обязательно сообщим».

Позднее стало известно — судьбу испанца решат в зимнюю паузу. Сообщалось, что этим в конце декабря займется совет директоров «Спартака» и что решение по Абаскалю будет зависеть от мнения нового спортивного директора. Декабрь прошел, Томаш Амарал получил назначение — но Гильермо на месте и готовит команду к весне. Вероятно, кто бы ни занимался этим вопросом, он принял решение в пользу тренера.

Фото Дарья Исаева, "СЭ"

Но теперь о безоговорочном доверии речи не идет. В январе Малышев дал неоднозначное интервью РБК, где заявил:

«Какими бы ни были обстоятельства, «Спартак» не должен занимать пятое место по итогам первой половины чемпионата. Поэтому с точки зрения эмоциональной оценки в клубе, в совете директоров наши болельщики недовольны таким положением вещей. Считаю, что свою оценку я сформулировал корректно. Если из этого вопроса вытекает вопрос о судьбе Гильермо, то на данный момент он продолжает работать.

С одной стороны, никакие решения по смене тренера на эмоциях сразу после матча приниматься не должны. С другой стороны, это футбол. Здесь все может пойти неожиданно не по твоему плану. Стратегически клуб должен быть готов к любому повороту событий. Поэтому я считаю правильным иметь план Б».

Позиция «Спартака» выглядит взвешенной — дела не так плохи для экстренных мер, но если станет хуже, запасной вариант должен быть готов. Удивляет только, что эту позицию озвучили — москвичи хотят взбодрить Абаскаля?

Не менее удивительны появившиеся спустя несколько дней после интервью Малышева слухи из Испании о том, что «Кадис» якобы заинтересован в Абаскале. Что это — простое совпадение или реверанс от тренера, ответная демонстрация мыслей о плане Б? Учитывая, что пять лет назад испанец уже работал в этом клубе, второй вариант не исключен.

И хотя «Кадис» действительно отправил своего специалиста в отставку (значит, скоро объявит о новом — и вряд ли это будет Абаскаль), а в «Спартаке» все слухи опровергли, ситуация выглядит интересно. Если это правда элемент красно-белой дипломатии между тренером и гендиректором, то скучать фанатам «Спартака» во второй половине сезона не придется.

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