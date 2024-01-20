«Кадис» хочет Абаскаля. У тренера «Спартака» тоже есть план Б?
Мнение
Гильермо Абаскаль работает в «Спартаке» уже полтора года — с июня 2022-го — и за это время здорово покатался на американских, точнее, московских горках. Испанец провел в целом положительный первый сезон, местами даже вызывал восторг болельщиков и заработал по итогам чемпионата бронзовые медали. Но на второй год работы в России все изменилось.
В отличии от первых двух трансферных окон, летом Абаскаль получил мощное усиление — суммарно на Бонгонду, Рябчука, Медину и Бабича «Спартак» потратил 24 миллиона евро (по данным Transfermarkt). Учитывая появившийся опыт Гильермо и вложения, ожидания от сезона были максимальными. «Мы боремся за чемпионство», — озвучил в июле гендиректор красно-белых Олег Малышев.
Стартовал «Спартак» бодро, с пяти побед во всех турнирах, но дальше борьбы не получилось — с августа по декабрь москвичи проиграли девять раз в РПЛ и Кубке. И если второго турнира неудачи почти не коснулись и команда почти без проблем вышла в весну, то ситуация в чемпионате перед паузой стала тяжелой. 5-е место, 8 очков до первой строчки, больше всех поражений в топ-6...
Кроме того, осложнились отношения внутри команды. Экс-капитан Георгий Джикия выпал из состава, главный форвард Александр Соболев в октябре ненадолго был отстранен от тренировок. Обстановка вокруг клуба постепенно накалилась — настолько, что гендиректору Олегу Малышеву пришлось высказываться о будущем тренера чуть ли не каждую неделю — по нисходящей траектории:
26 августа: «Последние результаты не сказываются на доверии к Абаскалю. Команда меняется по ходу сезона. Надеюсь, результаты улучшатся»;
2 сентября: «Это (четыре матча без побед. — Прим. «СЭ»), безусловно, влияет на наше настроение. Для нас это серьезная ситуация. И мы вместе с Гильермо будем думать, как из нее выходить»;
10 октября: «Мы недовольны тем местом, которое занимает «Спартак». Нужно разбирать ошибки»;
11 октября: «Большой [кредит доверия]. Гильермо продолжает работать. Последние несколько игр были напряженными, результаты не радовали, но мы продолжаем работать»;
28 октября: «После этого матча (с «Факелом», 0:2. — Прим. «СЭ») надо усерднее работать. Абаскаль не будет уволен. Ничего не поменялось: он тренер «Спартака». Задача на сезон: побеждать в каждом матче»;
9 декабря: «Гильермо — главный тренер нашей команды. Совет директоров постоянно собирается и обсуждает вопросы, оценивает работу команды и тренера. Если будут какие-то решения, мы обязательно сообщим».
Позднее стало известно — судьбу испанца решат в зимнюю паузу. Сообщалось, что этим в конце декабря займется совет директоров «Спартака» и что решение по Абаскалю будет зависеть от мнения нового спортивного директора. Декабрь прошел, Томаш Амарал получил назначение — но Гильермо на месте и готовит команду к весне. Вероятно, кто бы ни занимался этим вопросом, он принял решение в пользу тренера.
Но теперь о безоговорочном доверии речи не идет. В январе Малышев дал неоднозначное интервью РБК, где заявил:
«Какими бы ни были обстоятельства, «Спартак» не должен занимать пятое место по итогам первой половины чемпионата. Поэтому с точки зрения эмоциональной оценки в клубе, в совете директоров наши болельщики недовольны таким положением вещей. Считаю, что свою оценку я сформулировал корректно. Если из этого вопроса вытекает вопрос о судьбе Гильермо, то на данный момент он продолжает работать.
С одной стороны, никакие решения по смене тренера на эмоциях сразу после матча приниматься не должны. С другой стороны, это футбол. Здесь все может пойти неожиданно не по твоему плану. Стратегически клуб должен быть готов к любому повороту событий. Поэтому я считаю правильным иметь план Б».
Позиция «Спартака» выглядит взвешенной — дела не так плохи для экстренных мер, но если станет хуже, запасной вариант должен быть готов. Удивляет только, что эту позицию озвучили — москвичи хотят взбодрить Абаскаля?
Не менее удивительны появившиеся спустя несколько дней после интервью Малышева слухи из Испании о том, что «Кадис» якобы заинтересован в Абаскале. Что это — простое совпадение или реверанс от тренера, ответная демонстрация мыслей о плане Б? Учитывая, что пять лет назад испанец уже работал в этом клубе, второй вариант не исключен.
И хотя «Кадис» действительно отправил своего специалиста в отставку (значит, скоро объявит о новом — и вряд ли это будет Абаскаль), а в «Спартаке» все слухи опровергли, ситуация выглядит интересно. Если это правда элемент красно-белой дипломатии между тренером и гендиректором, то скучать фанатам «Спартака» во второй половине сезона не придется.
* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5