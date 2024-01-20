Источник: «Спартак» потребует у «Кадиса» 2 миллиона компенсации за Абаскаля

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль остается главным претендентом на пост главного тренера «Кадиса», утверждает журналист Игнасио де ла Варга со ссылкой на Carrusel Deportivo.

По информации источника, «Спартак» потребует 2 миллиона евро в качестве компенсации за уход 34-летнего испанца.

Контракт Абаскаля со «Спартаком» рассчитан до 2025 года. Он возглавляет красно-белых с 2022 года.

После 18 туров «Спартак» под руководством Абаскаля с 30 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

20 января «Кадис» объявил об отставке главного тренера команды Серхио Гонсалеса. Команда занимает 18-е место в турнирной таблице ла лиги с 15 очками в 21 матче.