«Кадис» объявил об отставке главного тренера Гонсалеса. Его может заменить Абаскаль
«Кадис» отправил Серхио Гонсалеса в отставку с поста главного тренера команды.
47-летний испанец работал в клубе с января 2022 года.
Команда занимает 18-е место в турнирной таблице ла лиги с 15 очками в 21 матче.
Ранее испанский журналист Анхель Гарсия сообщил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль является главным кандидатом на смену Гонсалесу в «Кадисе».
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|П
|+/-
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|
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|20
|15
|4
|1
|46-24
|49
|
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|Реал
|19
|15
|3
|1
|40-11
|48
|
3
|Барселона
|19
|12
|5
|2
|36-22
|41
|
4
|Атлетик
|20
|12
|5
|3
|38-20
|41
|
5
|Атлетико
|19
|12
|2
|5
|39-23
|38
|
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|8
|8
|4
|31-21
|32
|
7
|Бетис
|20
|7
|10
|3
|22-20
|31
|
8
|Валенсия
|20
|8
|5
|7
|26-24
|29
|
9
|Лас-Пальмас
|20
|8
|4
|8
|19-17
|28
|
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|Хетафе
|19
|6
|8
|5
|24-25
|26
|
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|19
|5
|8
|6
|18-24
|23
|
12
|Алавес
|21
|6
|5
|10
|19-27
|23
|
13
|Осасуна
|19
|6
|4
|9
|22-29
|22
|
14
|Вильярреал
|20
|5
|4
|11
|27-41
|19
|
15
|Мальорка
|20
|3
|10
|7
|18-24
|19
|
16
|Сельта
|20
|3
|8
|9
|21-30
|17
|
17
|Севилья
|20
|3
|7
|10
|25-30
|16
|
18
|Кадис
|21
|2
|9
|10
|15-31
|15
|
19
|Гранада
|20
|2
|5
|13
|22-41
|11
|
20
|Альмерия
|20
|0
|6
|14
|19-43
|6
Результаты / календарь
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36 тур
37 тур
38 тур
|19.01
|23:00
|
Алавес – Кадис
|1 : 0
|20.01
|16:00
|
Р. Вальекано – Лас-Пальмас
|- : -
|20.01
|18:15
|
Вильярреал – Мальорка
|- : -
|20.01
|20:30
|
Валенсия – Атлетик
|- : -
|20.01
|23:00
|
Сельта – Р. Сосьедад
|- : -
|21.01
|16:00
|
Осасуна – Хетафе
|- : -
|21.01
|18:15
|
Реал – Альмерия
|- : -
|21.01
|20:30
|
Бетис – Барселона
|- : -
|21.01
|23:00
|
Жирона – Севилья
|- : -
|22.01
|23:00
|
Гранада – Атлетико
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|13
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|12
|
|
Борха Майораль
Хетафе
|12
|П
|
|
Тони Кроос
Реал
|6
|
|
Рафинья
Барселона
|5
|
|
Диего Рико
Хетафе
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|17
|2
|3
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|12
|2
|1
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|11
|1
|3
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