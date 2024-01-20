«Кадис» объявил об отставке главного тренера Гонсалеса. Его может заменить Абаскаль

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«Кадис» отправил Серхио Гонсалеса в отставку с поста главного тренера команды.

47-летний испанец работал в клубе с января 2022 года.

Команда занимает 18-е место в турнирной таблице ла лиги с 15 очками в 21 матче.

Ранее испанский журналист Анхель Гарсия сообщил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль является главным кандидатом на смену Гонсалесу в «Кадисе».