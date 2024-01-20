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Сегодня, 15:59

«Кадис» объявил об отставке главного тренера Гонсалеса. Его может заменить Абаскаль

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Серхио Гонсалес.
Фото Global Look Press

«Кадис» отправил Серхио Гонсалеса в отставку с поста главного тренера команды.

47-летний испанец работал в клубе с января 2022 года.

Команда занимает 18-е место в турнирной таблице ла лиги с 15 очками в 21 матче.

Ранее испанский журналист Анхель Гарсия сообщил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль является главным кандидатом на смену Гонсалесу в «Кадисе».

Футбол
ФК Кадис
Гильермо Абаскаль
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Модрич уйдет из «Реала» в конце сезона
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 20 15 4 1 46-24 49
2
 Реал 19 15 3 1 40-11 48
3
 Барселона 19 12 5 2 36-22 41
4
 Атлетик 20 12 5 3 38-20 41
5
 Атлетико 19 12 2 5 39-23 38
6
 Р. Сосьедад 20 8 8 4 31-21 32
7
 Бетис 20 7 10 3 22-20 31
8
 Валенсия 20 8 5 7 26-24 29
9
 Лас-Пальмас 20 8 4 8 19-17 28
10
 Хетафе 19 6 8 5 24-25 26
11
 Р. Вальекано 19 5 8 6 18-24 23
12
 Алавес 21 6 5 10 19-27 23
13
 Осасуна 19 6 4 9 22-29 22
14
 Вильярреал 20 5 4 11 27-41 19
15
 Мальорка 20 3 10 7 18-24 19
16
 Сельта 20 3 8 9 21-30 17
17
 Севилья 20 3 7 10 25-30 16
18
 Кадис 21 2 9 10 15-31 15
19
 Гранада 20 2 5 13 22-41 11
20
 Альмерия 20 0 6 14 19-43 6
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38 тур
19.01 23:00
Алавес – Кадис
 1 : 0
20.01 16:00
Р. Вальекано – Лас-Пальмас
 - : -
20.01 18:15
Вильярреал – Мальорка
 - : -
20.01 20:30
Валенсия – Атлетик
 - : -
20.01 23:00
Сельта – Р. Сосьедад
 - : -
21.01 16:00
Осасуна – Хетафе
 - : -
21.01 18:15
Реал – Альмерия
 - : -
21.01 20:30
Бетис – Барселона
 - : -
21.01 23:00
Жирона – Севилья
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22.01 23:00
Гранада – Атлетико
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Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

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Альваро Мората

Атлетико

 12
Борха Майораль

Борха Майораль

Хетафе

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П
Тони Кроос

Тони Кроос

Реал

 6
Рафинья

Рафинья

Барселона

 5
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 5
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 17 2 3
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 12 2 1
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 11 1 3
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