Что Новиков подсмотрел у Симеоне на стажировке в «Атлетико»? Рассказывает сам тренер

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков в интервью «СЭ» отметил, что в ходе стажировки в «Атлетико» обратил внимание на то, как главный тренер испанской команды Диего Симеоне разъяснял задания даже самым титулованным футболистам.

— Мы много общались с помощниками Симеоне по работе штаба, — рассказал Новиков. — И с аналитиками: как они оценивают действия своей команды, что доносят до главного тренера в перерывах матчей, как разбирают соперников и так далее. Получили много полезной информации, которую проанализируем и станем использовать в своей работе.

В целом упражнения во всем мире используются примерно одинаковые. Так что с этой точки зрения не могу сказать, что мы открыли дя себя что-то новое. Важно, когда давать какие именно упражнения, что требовать по ходу их выполнения, какую задавать интенсивность. Решающими становятся детали, и к ним у Симеоне особое внимание. Скажем, интересно было наблюдать, как главный тренер останавливал занятия и показывал, что хочет видеть, даже великим футболистам — тем же Диего Косте или Морате. Не дает спуску никому. Это пример на будущее. (Константин Алексеев)

Полностью интервью Новикова здесь