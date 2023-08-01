Чемпионат Испании по футболу: дата старта чемпионата и календарь сезона 2023 / 2024
Чемпионат Испании в сезоне 2023 / 2024 стартует в пятницу, 11 августа. В первый день пройдут двумя матчами. Календарь лиги возвращается в привычный режим после пандемии Covid-19 и чемпионата мира по футболу 2022, который прошел в непривычное зимнее время.
Расписание чемпионата Испании сезона 2023 / 2024
Сезон 2023 / 2024 в испанской лиге начнется 11 августа 2023 года и закончится 26 мая 2024 года. В декабре будет перерыв на рождественские и новогодние праздники. Последние игры этого года состоятся 20 декабря, 3 января пройдет 19-й тур ла лиги, после чего в турнире планируется пауза до 14 января.
Расписание матчей 1 тура ла лиги
Первый тур испанского чемпионата пройдет с 11 по 14 августа. Сезон откроют матчи «Альмерия» — «Райо Вальекано» и «Севилья» — «Валенсия».
11 августа, пятница
«Альмерия» — «Райо Вальекано» — начало игры в 20.30 мск
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«Севилья» — «Валенсия» — начало игры в 22.30
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12 августа, суббота
«Реал Сосьедад» — «Жирона» — начало игры в 18.00
Онлайн-трансляция
«Лас-Пальмас» — «Мальорка» — начало игры в 20.30
Онлайн-трансляция
«Атлетик» — «Реал» — начало игры в 22.30
Онлайн-трансляция
13 августа, воскресенье
«Сельта» — «Осасуна» — начало игры в 18.00
Онлайн-трансляция
«Вильярреал» — «Бетис» — начало игры в 20.30
Онлайн-трансляция
«Хетафе» — «Барселона» — начало игры в 22.30
Онлайн-трансляция
14 августа, понедельник
«Кадис» — «Алавес» — начало игры в 20.30
Онлайн-трансляция
«Атлетико» — «Гранада» — начало игры в 22.30
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Участники чемпионата Испании сезона-2023/2024
В испанской лиге играют 20 команд. Чемпион Испании — «Барселона».
По итогам сезона 2022 / 2023 высший дивизион покинули «Эльче», «Эспаньол» и «Реал Вальядолид». В примеру перешли из сегунды вышли «Гранада», «Лас-Пальмас» и «Алавес».
Полный календарь чемпионата Испании и турнирная таблица лиги в актуальном виде в сезоне 2023 / 2024 доступны на сайте «СЭ»
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Гранада
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|11.08
|20:30
|
Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
|11.08
|22:30
|
Севилья – Валенсия
|- : -
|12.08
|18:00
|
Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
|12.08
|20:30
|
Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
|12.08
|22:30
|
Атлетик – Реал
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Осасуна
|- : -
|13.08
|20:30
|
Вильярреал – Бетис
|- : -
|13.08
|22:30
|
Хетафе – Барселона
|- : -
|14.08
|20:30
|
Кадис – Алавес
|- : -
|14.08
|22:30
|
Атлетико – Гранада
|- : -