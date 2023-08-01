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Сегодня, 12:02

«Атлетико» продлит контракт с Симеоне

Виталий Косик
Корреспондент
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Диего Симеоне.
Фото Reuters

Руководство «Атлетико» приняло решение о продлении контракт с главным тренером команды Диего Симеоне, сообщает Marca.

По информации издания, переговоры между сторонами пройдут в октябре во время перерыва на матчи национальных сборных.

Сообщается, что клуб планирует продлить соглашение до 2026 года. 53-летний специалист работает в мадридской команде с зимы 2011 года.

Диего Симеоне
Футбол
ФК Атлетико
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