Симеоне: «Будущее Феликса не от меня зависит, спросите у него и его агента»
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о нападающем команды Жоау Феликсе.
«Основное внимание уделяется команде. Это нормально, что в прессе вопрос о том, останется он или уйдет, будет вызывать повышенное внимание. Я уже говорил, что важнее клуба нет никого. Яснее быть не может. Он отдал максимум того, что у него было. Он приложил усилия, чтобы хорошо работать с тем, что у него есть, и с тем, что мы от него требовали.
У него необыкновенные данные, у него хороший удар головой, хороший удар слева, справа, хороший ход, выход один на один… Его будущее? Это не от меня зависит, спросите у него и его агента», — приводит слова Симеоне AS.
Ранее сообщалось, что «Атлетико» хочет получить за Феликса более 100 миллионов фунтов.
23-летний форвард выступает за «Атлетико» с 2019 года. Во второй части сезона-2022/23 он играл на правах аренды за «Челси». В июле этого года футболист заявил, что мечтает перейти в «Барселону».
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4
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6
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7
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8
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9
|Мальорка
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10
|Жирона
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11
|Р. Вальекано
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12
|Севилья
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13
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14
|Кадис
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15
|Хетафе
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16
|Валенсия
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17
|Альмерия
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18
|Гранада
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19
|Лас-Пальмас
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20
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|11.08
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Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
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|22:30
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Севилья – Валенсия
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Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
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Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
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Атлетик – Реал
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Сельта – Осасуна
|- : -
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Вильярреал – Бетис
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Хетафе – Барселона
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Кадис – Алавес
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Атлетико – Гранада
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