Симеоне: «Будущее Феликса не от меня зависит, спросите у него и его агента»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о нападающем команды Жоау Феликсе.

«Основное внимание уделяется команде. Это нормально, что в прессе вопрос о том, останется он или уйдет, будет вызывать повышенное внимание. Я уже говорил, что важнее клуба нет никого. Яснее быть не может. Он отдал максимум того, что у него было. Он приложил усилия, чтобы хорошо работать с тем, что у него есть, и с тем, что мы от него требовали.

У него необыкновенные данные, у него хороший удар головой, хороший удар слева, справа, хороший ход, выход один на один… Его будущее? Это не от меня зависит, спросите у него и его агента», — приводит слова Симеоне AS.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» хочет получить за Феликса более 100 миллионов фунтов.

23-летний форвард выступает за «Атлетико» с 2019 года. Во второй части сезона-2022/23 он играл на правах аренды за «Челси». В июле этого года футболист заявил, что мечтает перейти в «Барселону».