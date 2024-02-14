Бышовец считает, что Захарян повторит путь Алексея Миранчука

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец сравнил полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна с хавбеком «Аталанты» Алексеем Миранчуком.

«У Захаряна есть трудности в адаптации в Испании. Прежде всего, это конкуренция, чтобы стать игроком основного состава команды. Сейчас можно говорить только о его потенциале и вызове, который он принял. Это игра в команде, где есть определенный стиль и есть свое ядро. Проблемы быта и языка. Это все нелегко преодолеть.

Мы видим, сколько времени ушло Алексею Миранчуку в «Атланте» для того, что ему удалось отвечать требованиям тренера и для того, чтобы его приняла команда. Ушло немало времени. Но возможности и качества Захаряна оставляют хорошее впечатление. Это точно», — приводит Betonmobile слова Бышовца.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в августе 2023 года. Россиянин принял участие в 25 матчах испанской команды и сделал одну результативную передачу.