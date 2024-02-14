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14 февраля, 23:52

Бышовец считает, что Захарян повторит путь Алексея Миранчука

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец сравнил полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна с хавбеком «Аталанты» Алексеем Миранчуком.

«У Захаряна есть трудности в адаптации в Испании. Прежде всего, это конкуренция, чтобы стать игроком основного состава команды. Сейчас можно говорить только о его потенциале и вызове, который он принял. Это игра в команде, где есть определенный стиль и есть свое ядро. Проблемы быта и языка. Это все нелегко преодолеть.
Мы видим, сколько времени ушло Алексею Миранчуку в «Атланте» для того, что ему удалось отвечать требованиям тренера и для того, чтобы его приняла команда. Ушло немало времени. Но возможности и качества Захаряна оставляют хорошее впечатление. Это точно», — приводит Betonmobile слова Бышовца.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» в августе 2023 года. Россиянин принял участие в 25 матчах испанской команды и сделал одну результативную передачу.

Источник: Betonmobile
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 24 19 4 1 52-15 61
2
 Жирона 24 17 5 2 52-29 56
3
 Барселона 24 15 6 3 50-33 51
4
 Атлетико 24 15 3 6 45-26 48
5
 Атлетик 24 13 7 4 42-21 46
6
 Бетис 24 9 11 4 28-25 38
7
 Р. Сосьедад 24 9 10 5 32-22 37
8
 Лас-Пальмас 24 10 5 9 25-20 35
9
 Валенсия 24 10 5 9 29-29 35
10
 Хетафе 25 8 10 7 33-34 34
11
 Осасуна 24 8 5 11 27-36 29
12
 Алавес 24 7 6 11 24-31 27
13
 Вильярреал 25 6 8 11 35-47 26
14
 Р. Вальекано 24 5 9 10 21-32 24
15
 Мальорка 24 4 11 9 21-31 23
16
 Севилья 24 5 8 11 30-37 23
17
 Сельта 24 4 8 12 26-35 20
18
 Кадис 24 2 11 11 15-33 17
19
 Гранада 24 2 7 15 26-48 13
20
 Альмерия 24 0 7 17 22-51 7
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16.02 23:00
Вильярреал – Хетафе
 1 : 1
17.02 16:00
Атлетико – Лас-Пальмас
 - : -
17.02 18:15
Осасуна – Кадис
 - : -
17.02 20:30
Сельта – Барселона
 - : -
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Валенсия – Севилья
 - : -
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Р. Вальекано – Реал
 - : -
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Гранада – Альмерия
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