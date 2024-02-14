В Испании наказали болельщика, который засунул палец между ягодиц игроку «Севильи»

Испанская комиссия по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте постановила оштрафовать на 6 тысяч евро фаната, который засунул палец между ягодиц игроку «Севильи» Лукасу Окампосу, сообщает AS.

Кроме того, ему на год запретили посещение спортивных мероприятий.

Инцидент случился во время матча между «Севильей» и «Райо Вальекано» (2:1) в 23-м туре ла лиги. Окампос, находясь недалеко от трибуны, готовился к вбросу мяча из-за боковой, во время чего болельщик ткнул его пальцем между ягодиц.

Ла лига доложила об инциденте между футболистом и болельщиком в прокуратуру.

В текущем сезоне 29-летний Окампос провел за «Севилью» 33 матча, в которых забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.