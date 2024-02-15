Кроос поделился мнением о восстановлении Куртуа

Хавбек мадридского «Реала» Тони Кроос рассказал, что думает о восстановлении вратаря команды Тибо Куртуа после травмы крестообразных связок.

«Куртуа? Я пока ничего не могу сказать. Я не могу предсказать его график восстановления, ведь у Тибо другое амплуа. У вратарей все по-другому», — цитирует полузащитника инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Бельгиец сейчас находится в лазарете с августа прошлого года. После 24 туров чемпионата Испании «Реал» набрал 61 очко и занимает первое место в турнирной таблице.