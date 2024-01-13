Булыкин считает «Реал» фаворитом Суперкубка Испании

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, кого считает фаворитом матча за Суперкубок Испании.

14 января в финале турнира сыграют «Реал» и «Барселона». Встреча пройдет на стадионе «Парк Аль-Аввал» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Эль-Класико весь мир будет смотреть эту игру. Я отдам предпочтение «Реалу». Всё-таки он настолько фартовый, что всегда добивается нужного результата», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.