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«Реал Сосьедад» уступил «Атлетику», Захарян провел 62 минуты на поле

Алина Савинова
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Игроки «Атлетика» и «Реал Сосьедад».
Фото AFP

«Реал Сосьедад» на выезде уступил «Атлетику» в матче 20-го тура ла лиги — 1:2.

У хозяев дублем отметился нападающий Алехандро Беренгер (30-я и 42-я минуты). За гостей единственный гол забил Микель Оярсабаль за три минуты до окончания основного времени.

Российский полузащитник Арсен Захарян вышел на игру в стартовом составе «Реал Сосьедад» и провел на поле 62 минуты. 20-летний россиянин нанес два удара по воротам соперника в этом матче.

«Атлетик» набрал 41 очко и поднялся на 3-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Бело-голубые с 32 очками идут на 6-й позиции.

Испания. Ла Лига. 20-й тур
13 янв, 20:30. San Mames (Бильбао)
Атлетик
2:1
Реал Сосьедад
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2023-2024/
Арсен Захарян
Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Реал Сосьедад
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 19 15 3 1 40-11 48
2
 Жирона 19 15 3 1 46-24 48
3
 Барселона 19 12 5 2 36-22 41
4
 Атлетик 20 12 5 3 38-20 41
5
 Атлетико 19 12 2 5 39-23 38
6
 Р. Сосьедад 20 8 8 4 31-21 32
7
 Бетис 19 6 10 3 21-20 28
8
 Лас-Пальмас 20 8 4 8 19-17 28
9
 Хетафе 19 6 8 5 24-25 26
10
 Валенсия 19 7 5 7 22-23 26
11
 Р. Вальекано 19 5 8 6 18-24 23
12
 Осасуна 19 6 4 9 22-29 22
13
 Алавес 20 5 5 10 18-27 20
14
 Вильярреал 20 5 4 11 27-41 19
15
 Мальорка 20 3 10 7 18-24 19
16
 Сельта 20 3 8 9 21-30 17
17
 Севилья 20 3 7 10 25-30 16
18
 Кадис 19 2 9 8 14-26 15
19
 Гранада 19 2 5 12 22-40 11
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 Альмерия 19 0 5 14 19-43 5
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13.01 16:00
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Атлетик – Р. Сосьедад
 2 : 1
13.01 23:00
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 - : -
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Альмерия – Жирона
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