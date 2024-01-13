«Реал Сосьедад» уступил «Атлетику», Захарян провел 62 минуты на поле
«Реал Сосьедад» на выезде уступил «Атлетику» в матче 20-го тура ла лиги — 1:2.
У хозяев дублем отметился нападающий Алехандро Беренгер (30-я и 42-я минуты). За гостей единственный гол забил Микель Оярсабаль за три минуты до окончания основного времени.
Российский полузащитник Арсен Захарян вышел на игру в стартовом составе «Реал Сосьедад» и провел на поле 62 минуты. 20-летний россиянин нанес два удара по воротам соперника в этом матче.
«Атлетик» набрал 41 очко и поднялся на 3-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Бело-голубые с 32 очками идут на 6-й позиции.
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|
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|1
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|
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|19
|15
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|46-24
|48
|
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|Барселона
|19
|12
|5
|2
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|41
|
4
|Атлетик
|20
|12
|5
|3
|38-20
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|
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|Атлетико
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|38
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|5
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|6
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|23
|
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|Осасуна
|19
|6
|4
|9
|22-29
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|
13
|Алавес
|20
|5
|5
|10
|18-27
|20
|
14
|Вильярреал
|20
|5
|4
|11
|27-41
|19
|
15
|Мальорка
|20
|3
|10
|7
|18-24
|19
|
16
|Сельта
|20
|3
|8
|9
|21-30
|17
|
17
|Севилья
|20
|3
|7
|10
|25-30
|16
|
18
|Кадис
|19
|2
|9
|8
|14-26
|15
|
19
|Гранада
|19
|2
|5
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|11
|
20
|Альмерия
|19
|0
|5
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|19-43
|5
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38 тур
|12.01
|23:00
|
Севилья – Алавес
|2 : 3
|13.01
|16:00
|
Лас-Пальмас – Вильярреал
|3 : 0
|13.01
|18:15
|
Мальорка – Сельта
|1 : 1
|13.01
|20:30
|
Атлетик – Р. Сосьедад
|2 : 1
|13.01
|23:00
|
Бетис – Гранада
|- : -
|14.01
|16:00
|
Альмерия – Жирона
|- : -
|14.01
|18:15
|
Кадис – Валенсия
|- : -
|30.01
|23:00
|
Барселона – Осасуна
|- : -
|31.01
|23:00
|
Атлетико – Р. Вальекано
|- : -
|1.02
|23:00
|
Хетафе – Реал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
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ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|13
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|12
|
|
Борха Майораль
Хетафе
|12
|П
|
|
Тони Кроос
Реал
|6
|
|
Рафинья
Барселона
|5
|
|
Диего Рико
Хетафе
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|17
|2
|3
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|12
|2
|1
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|11
|1
|3
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