Гол Иско принес «Бетису» победу над «Гранадой»

«Бетис» в матче 20-го тура чемпионата Испании обыграл «Гранаду» со счетом 1:0.

Единственный гол на 76-й минуте забил Иско. На 82-й минуте ВАР отменил гол «Гранады» из-за офсайда.

После этого матча «Бетис» с 31 очком занимает седьмое место в турнирной таблице, «Гранада» с 11 очками — на 19-й строчке.