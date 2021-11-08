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Болельщики «Барселоны» скандировали оскорбительные кричалки в адрес «ПСЖ» на презентации Хави

23:05
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Фанаты «Барселоны» скандировали оскорбления в адрес французского «ПСЖ» во время представления Хави в качестве главного тренера команды, сообщает Tyc Sports.

На презентации 41-летнего специалиста присутствовали около 25 тысяч человек. Когда испанец появился на поле, фанаты начали скандировать его имя. После этого они стали оскорблять «ПСЖ», сравнивая клуб с проституткой.

В 2017 году нападающий Неймар за 222 миллиона евро перешел в парижскую команду из «Барселоны». Минувшим летом Лионель Месси покинул каталонцев в качестве свободного агента и также присоединился к «ПСЖ».

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Иван Шитик все материалы автора
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