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«Атлетико» хочет бесплатно подписать Ляказетта

8 ноября, 23:43
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Форвард «Арсенала» Александр Ляказетт может продолжить карьеру в «Атлетико». Мадридскийклуб хочет подписать 30-летнего француза, утверждает La Razon.

«Матрасники» намерены оформить трансфер нападающего летом 2022 года, когда он станет свободным агентом. Сам игрок не против такого поворота событий.

В текущем сезоне Ляказетт сыграл шесть матчей в английской премьер-лиге, в которых смог отметиться одним забитым мячом.

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Иван Шитик все материалы автора

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