«Атлетико» хочет бесплатно подписать Ляказетта

Форвард «Арсенала» Александр Ляказетт может продолжить карьеру в «Атлетико». Мадридскийклуб хочет подписать 30-летнего француза, утверждает La Razon.

«Матрасники» намерены оформить трансфер нападающего летом 2022 года, когда он станет свободным агентом. Сам игрок не против такого поворота событий.

В текущем сезоне Ляказетт сыграл шесть матчей в английской премьер-лиге, в которых смог отметиться одним забитым мячом.