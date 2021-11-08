«Атлетико» хочет бесплатно подписать Ляказетта
8 ноября, 23:43
Форвард «Арсенала» Александр Ляказетт может продолжить карьеру в «Атлетико». Мадридскийклуб хочет подписать 30-летнего француза, утверждает La Razon.
«Матрасники» намерены оформить трансфер нападающего летом 2022 года, когда он станет свободным агентом. Сам игрок не против такого поворота событий.
В текущем сезоне Ляказетт сыграл шесть матчей в английской премьер-лиге, в которых смог отметиться одним забитым мячом.
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