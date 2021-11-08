Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

Хави отказался от услуг двух сотрудников «Барселоны» в первый день работы

22:21
Теги:

Главный тренер «Барселоны» Хави принял решение о изменениях в кадровом составе клуба, сообщает AS.

В первый день на посту тренера испанец отказался от услуг Хуанхо Брау, который руководил отделением физиотерапии в основной команде. В ближайшее время ему подберут новую работу в структуре клуба. Заменит Брау физиотерапевт Карлес Ногейра, работавший с Хави в катарском «Аль-Садде».

Хави также решил убрать со своего поста Альберта Рока, который был тренером по физической подготовке при Роналде Кумане. Рока продолжит работать в клубе на другой должности.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
«Поставили Чайковского, потом упс — и заиграл наш гимн!» Россиянку чествовали вопреки санкциям ВАДА
В Госдуме оценили основания для приостановки ПФР выплаты пенсии
0