Хави отказался от услуг двух сотрудников «Барселоны» в первый день работы

Главный тренер «Барселоны» Хави принял решение о изменениях в кадровом составе клуба, сообщает AS.

В первый день на посту тренера испанец отказался от услуг Хуанхо Брау, который руководил отделением физиотерапии в основной команде. В ближайшее время ему подберут новую работу в структуре клуба. Заменит Брау физиотерапевт Карлес Ногейра, работавший с Хави в катарском «Аль-Садде».

Хави также решил убрать со своего поста Альберта Рока, который был тренером по физической подготовке при Роналде Кумане. Рока продолжит работать в клубе на другой должности.