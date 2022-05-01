Тибо Куртуа прокомментировал чемпионство «Реала» в ла лиге

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа поделился эмоциями после досрочного чемпионства команды в ла лиге.

«После Класико некоторые игроки «Барселоны» праздновали так, будто они выиграли титул. Но мы были спокойны, чтобы обыграть «Сельту» в непростом матче и «Хетафе», это всегда непросто. Нам необходимо было выиграть этот титул. Все было подготовлено, в том числе друзьями, семьей, болельщиками. Мы понимали, что не можем проиграть «Эспанолу». У нас отличный сезон, и мы надеемся завершить его победой в Лиге чемпионов», — цитирует Куртуа Marca.

В матче 34-го тура «Реал» разгромил «Эспаньол» со счетом 4:0 и обеспечил себе досрочное чемпионство в ла лиге.

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Реал» проиграл «Манчестер Сити» (3:4). Ответная игра пройдет 4 мая.