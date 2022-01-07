Бэйл может завершить карьеру, если сборная Уэльса не попадет на чемпионат мира в Катаре

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл может скоро завершить карьеру, сообщает The Athletic.

По информации источника, между футболистом и клубом не ведутся переговоры о продлении контракта, который истекает 30 июня 2022 года. Его решение о продолжении карьеры зависит от выступления сборной Уэльса в стыковых матчах ЧМ-2022.

Если команда попадет на мировое первенство, то Бэйл будет искать новый клуб для подготовки к турниру. В ином случае валлиец может завершить карьеру.

В текущем сезоне 32-летний футболист провел 3 матча за команду в ла лиге и забил один гол.