Бэйл может завершить карьеру, если сборная Уэльса не попадет на чемпионат мира в Катаре
Нападающий «Реала» Гарет Бэйл может скоро завершить карьеру, сообщает The Athletic.
По информации источника, между футболистом и клубом не ведутся переговоры о продлении контракта, который истекает 30 июня 2022 года. Его решение о продолжении карьеры зависит от выступления сборной Уэльса в стыковых матчах ЧМ-2022.
Если команда попадет на мировое первенство, то Бэйл будет искать новый клуб для подготовки к турниру. В ином случае валлиец может завершить карьеру.
В текущем сезоне 32-летний футболист провел 3 матча за команду в ла лиге и забил один гол.
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Дополнительная информация:
https://theathletic.com/3054326/2022/01/07/ornsteins-transfer-mailbag-citys-haaland-move-arsenal-and-vlahovic-cantwell-can-go/?source=emp_shared_article
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