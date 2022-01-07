Хави: «Барселона» не может позволить себе сыграть вничью или проиграть «Гранаде»

Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что победа над «Гранадой» в предстоящем матче 20-го тура чемпионата Испании повысит моральный дух игроков.

«Барселона» не может позволить себе сыграть вничью или проиграть, — приводит слова Хави Sport.es. — К сожалению, такое бывает, но мы должны сделать все, чтобы этого не происходило».

«Барселона» после 19 туров занимает 5-е место в турнирной таблице ла лиги. Команда набрала 31 очко.

«Гранада» усложнит нашу задачу. Побеждать всегда трудно. Победа в предстоящей игре, помимо очков, добавит еще больше настроения и повысит моральный дух» , — заявил Хави.

Матч «Гранада» — «Барселона» состоится 8 января в 20.30 по московскому времени.