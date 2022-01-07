Хави: «Барселона» не может позволить себе сыграть вничью или проиграть «Гранаде»
Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что победа над «Гранадой» в предстоящем матче 20-го тура чемпионата Испании повысит моральный дух игроков.
«Барселона» не может позволить себе сыграть вничью или проиграть, — приводит слова Хави Sport.es. — К сожалению, такое бывает, но мы должны сделать все, чтобы этого не происходило».
«Барселона» после 19 туров занимает 5-е место в турнирной таблице ла лиги. Команда набрала 31 очко.
«Гранада» усложнит нашу задачу. Побеждать всегда трудно. Победа в предстоящей игре, помимо очков, добавит еще больше настроения и повысит моральный дух», — заявил Хави.
Матч «Гранада» — «Барселона» состоится 8 января в 20.30 по московскому времени.
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Дополнительная информация:
https://www.sport.es/es/noticias/barca/sigue-directo-rueda-prensa-xavi-13069227
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