В «Атлетико» рассказали о травме Гризманна
В пресс-службе «Атлетико» рассказали, что нападающий команды Антуан Гризманн получил травму.
У Гризманна случился рецидив мышечной травмы правого бедра в матче 1/16 финала Кубка Испании против «Райо Махадаонды» (5:0). Сообщается, что 30-летний француз уже начал лечение, но сроки его восстановления неизвестны.
Гризманн получил мышечную травму бедра в декабрьском матче против «Реала» (0:2) в 17-м туре чемпионата Испании.
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Дополнительная информация:
https://www.atleticodemadrid.com/noticias/griezmann-sufre-una-recaida-en-su-lesion-muscular-en-el-muslo-derecho
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