«Бетис» сыграл вничью с «Севильей», в матче было три удаления

«Бетис» в матче 13-го тура чемпионата Испании сыграл вничью с «Севильей» со счетом 1:1.

Отличились Неманья Гудель и Хесус Навас, который забил в свои ворота. На 38-й минуте «Севилья» осталась вдесятером после удаления Гонсало Монтиэля. У «Бетиса» при счете 1:0 красные карточки получили Набиль Фекир и Борха Иглесиас.

После этого матча «Бетис» с 24 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Севилья» с 11 очками — на 17-й строчке.