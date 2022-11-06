Хави поддержал решение «Барселоны» расстаться с Альбой

Защитник «Барселоны» Жорди Альба близок к уходу из клуба, сообщает Mundo Deportivo.

33-летний футболист — один из главных кандидатов на продажу в январское трансферное окно, поскольку в клубе считают, что его текущий уровень игры не соответствует величине оклада.

Главный тренер сине-гранатовы" Хави поддержал планы руководства и одобрил расставание с опытным футболистом

Основным претендентом на испанца называется «Наполи».

Контракт Альбы с «Барселоной» действует до лета 2024 года. В текущем сезоне 33-летний защитник провел за клуб 10 матчей и отдал 2 результативные передачи.