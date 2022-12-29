«Бетис» и «Атлетик» сыграли вничью в ла лиге

«Бетис» и «Атлетик» сыграли вничью в матче 15-го тура чемпионата Испании — 0:0.

На 90+6-й минуте игры Луис Фелипе грубо сфолил на Икере Муньяине и получил за это красную карточку.

«Бетис» занимает пятое место в турнирной таблице ла лиги, набрав 25 очков в 15 матчах. «Атлетик» находится на четвертой строчке с таким же количеством очков.