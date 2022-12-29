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Сегодня, 23:05

Матчи 15-го тура чемпионата Испании начнутся с минуты молчания в память о Пеле

Иван Шитик
Корреспондент
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Матчи 15-го тура чемпионата Испании начнутся с минуты молчания в память о легендарном бразильском футболисте Пеле, сообщила пресс-служба ла лиги.

Трехкратный чемпион мира Пеле ушел из жизни 29 декабря, ему было 82 года.

29 ноября бывший игрок сборной Бразилии был госпитализирован в связи с ухудшением состояния здоровья. У него были диагностированы почечная и сердечная недостаточность.

Ранее сообщалось, что химиотерапия, которую он проходил в рамках лечения рака толстой кишки, перестала давать нужный результат.

Пеле — единственный футболист в истории, трижды выигрывавший чемпионат мира в качестве игрока (в 1958, 1962 и 1970 году).

Пеле
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 14 12 1 1 33-5 37
2
 Реал 14 11 2 1 33-14 35
3
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
4
 Атлетик 15 7 4 4 24-14 25
5
 Бетис 15 7 4 4 17-12 25
6
 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
7
 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Р. Вальекано 15 6 5 4 22-18 23
9
 Вильярреал 14 6 3 5 15-10 21
10
 Мальорка 14 5 4 5 13-13 19
11
 Валенсия 14 5 4 5 22-15 19
12
 Жирона 15 4 5 6 22-24 17
13
 Вальядолид 14 5 2 7 13-21 17
14
 Альмерия 14 5 1 8 16-22 16
15
 Хетафе 14 3 5 6 12-20 14
16
 Эспаньол 14 2 6 6 16-22 12
17
 Сельта 14 3 3 8 14-26 12
18
 Севилья 14 2 5 7 13-22 11
19
 Кадис 14 2 5 7 9-26 11
20
 Эльче 14 0 4 10 10-31 4
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
29.12 19:00
Жирона – Р. Вальекано
 2 : 2
29.12 21:15
Бетис – Атлетик
 0 : 0
29.12 23:30
Атлетико – Эльче
 - : -
30.12 19:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
30.12 21:15
Кадис – Альмерия
 - : -
30.12 21:15
Сельта – Севилья
 - : -
30.12 23:30
Вальядолид – Реал
 - : -
31.12 16:00
Барселона – Эспаньол
 - : -
31.12 18:15
Р. Сосьедад – Осасуна
 - : -
31.12 18:15
Вильярреал – Валенсия
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 13
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 8
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 8
П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 6
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 5
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 12 2 2
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 7 2 0
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 8 2 0
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