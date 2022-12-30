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«Атлетико» переиграл «Эльче». Арбитр показал три красные карточки

Евгений Козинов
Корреспондент
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29 декабря. «Атлетико» — «Эльче» — 2:0.
Фото Global Look Press

«Атлетико» обыграл «Эльче» в матче 15-го тура чемпионата Испании — 2:0. Команда из провинции Аликанте потерпела четвертое поражение подряд.

В первом тайме голов забито не было. На последних его минутах защитник гостей Гонсало Верду получил красную карточку.

В начале второго тайма защитник мадридцев Марио Эрмосо получил две желтые карточки за 3 минуты. Когда составы уравнялись, португалец Жоау Феликс открыл счет. На 74-й минуте Альваро Мората удвоил преимущество.

В концовке матча полузащитник «Эльче» Домингос Кина был удален с поля за вторую желтую карточку.

Испания. Лига 1. 15-й тур
29 дек, 23:30. Wanda Metropolitano (Мадрид)
Атлетико
2:0
Эльче
Футбол
ФК Атлетико
ФК Эльче
0
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2
 Реал 14 11 2 1 33-14 35
3
 Атлетико 15 8 3 4 23-14 27
4
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
5
 Атлетик 15 7 4 4 24-14 25
6
 Бетис 15 7 4 4 17-12 25
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 Жирона 15 4 5 6 22-24 17
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 Альмерия 14 5 1 8 16-22 16
15
 Хетафе 14 3 5 6 12-20 14
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 Эспаньол 14 2 6 6 16-22 12
17
 Сельта 14 3 3 8 14-26 12
18
 Севилья 14 2 5 7 13-22 11
19
 Кадис 14 2 5 7 9-26 11
20
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29.12 19:00
Жирона – Р. Вальекано
 2 : 2
29.12 21:15
Бетис – Атлетик
 0 : 0
29.12 23:30
Атлетико – Эльче
 2 : 0
30.12 19:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
30.12 21:15
Кадис – Альмерия
 - : -
30.12 21:15
Сельта – Севилья
 - : -
30.12 23:30
Вальядолид – Реал
 - : -
31.12 16:00
Барселона – Эспаньол
 - : -
31.12 18:15
Р. Сосьедад – Осасуна
 - : -
31.12 18:15
Вильярреал – Валенсия
 - : -
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