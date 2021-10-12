«Барселона» получила разрешение на полную заполняемость трибун на домашние матчи

«Барселона» получила разрешение на полную заполняемость трибун «Камп Ноу», сообщает Sport.es.

Президент Женералитета Каталонии Пере Арагонес распорядился о снятии ограничений на посещение всех культурных и спортивный мероприятий. Таким образом, трибуны «Камп Ноу» — домашней арены «Барселоны» — могут заполняться на 100 процентов.

17 октября «блаугранас» дома в очередном матче чемпионата Испании примут «Валенсию», а 20 октября в рамках Лиги чемпионов сыграет с киевским «Динамо».