Денис Черышев приступил к тренировкам в общей группе

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вернулся к тренировкам в общей группе команды, сообщает Sport.es.

Черышев выбыл из строя 12 сентября после травмы в матче против «Осасуны».

В нынешнем сезоне 30-летний Черышев провел 4 матча за «Валенсию» и сделал две результативные передачи.

17 октября в 22.00 (мск) «Барселона» дома сыграет с «Валенсией» в матче 9-го тура чемпионата Испании.