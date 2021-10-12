Денис Черышев приступил к тренировкам в общей группе
12 октября, 20:26
Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вернулся к тренировкам в общей группе команды, сообщает Sport.es.
Черышев выбыл из строя 12 сентября после травмы в матче против «Осасуны».
В нынешнем сезоне 30-летний Черышев провел 4 матча за «Валенсию» и сделал две результативные передачи.
17 октября в 22.00 (мск) «Барселона» дома сыграет с «Валенсией» в матче 9-го тура чемпионата Испании.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю