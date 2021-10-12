Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

Денис Черышев приступил к тренировкам в общей группе

12 октября, 20:26
Теги:

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вернулся к тренировкам в общей группе команды, сообщает Sport.es.

Черышев выбыл из строя 12 сентября после травмы в матче против «Осасуны».

В нынешнем сезоне 30-летний Черышев провел 4 матча за «Валенсию» и сделал две результативные передачи.

17 октября в 22.00 (мск) «Барселона» дома сыграет с «Валенсией» в матче 9-го тура чемпионата Испании.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Бьорген рассказала, как ей простили допинг. Звездную норвежку выручил врач сборной
0