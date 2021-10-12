Инвестиционные фонды предлагают «Барселоне» помощь в покупке Холанна
У «Барселоны» есть предложения от нескольких инвестиционных фондов, которые готовы помочь клубу в приобретении нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна, сообщает Diario Sport.
По информации источника, серьезным препятствием для «Барселоны» могут остаться высокие запросы 21-летнего норвежца по зарплате.
Отмечается, что преимуществом каталонцев над «Реалом» и «ПСЖ» в борьбе за Холанна является то, что в стане сине-гранатовых ему гарантирована ключевая роль.
Контракт Холанна с дортмундским клубом рассчитан до лета 2024 года. В нынешнем сезоне бундеслиги норвежец провел 5 матчей, в которых забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи.
Дополнительная информация:
https://www.sport.es/es/noticias/barca/fondos-inversion-dispuestos-ayudar-barca-12223294
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