Инвестиционные фонды предлагают «Барселоне» помощь в покупке Холанна

У «Барселоны» есть предложения от нескольких инвестиционных фондов, которые готовы помочь клубу в приобретении нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна, сообщает Diario Sport.

По информации источника, серьезным препятствием для «Барселоны» могут остаться высокие запросы 21-летнего норвежца по зарплате.

Отмечается, что преимуществом каталонцев над «Реалом» и «ПСЖ» в борьбе за Холанна является то, что в стане сине-гранатовых ему гарантирована ключевая роль.

Контракт Холанна с дортмундским клубом рассчитан до лета 2024 года. В нынешнем сезоне бундеслиги норвежец провел 5 матчей, в которых забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи.