«Барселона» убрала профайл Месси с сайта
23:23
5 августа стало известно, что «Барселона» не сможет подписать новый контракт с нападающим Лионелем Месси.
Каталонский клуб уже удалил профайл аргентинца с официального сайта.
Месси представлял «Барселону» с 2000 года и играл за основную команду с 2003-го. На его счету 10 побед в чемпионате Испании, по 7 — в Кубке и Суперкубке Испании, 4 — в Лиге чемпионов, по 3 — в Суперкубке Европы и на клубном ЧМ.
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лионель Месси ушел из «Барселоны», каталонский клуб объявил об уходе Лео, новый клуб Месси, новости и материалы
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю