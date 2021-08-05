«Барселона» убрала профайл Месси с сайта

5 августа стало известно, что «Барселона» не сможет подписать новый контракт с нападающим Лионелем Месси.

Каталонский клуб уже удалил профайл аргентинца с официального сайта.

Leo Messi is no longer on Barcelona's official website.



Via @partidazocope pic.twitter.com/cJWKG4zrN3 — Get Spanish Football News (@GSpanishFN) August 5, 2021

Месси представлял «Барселону» с 2000 года и играл за основную команду с 2003-го. На его счету 10 побед в чемпионате Испании, по 7 — в Кубке и Суперкубке Испании, 4 — в Лиге чемпионов, по 3 — в Суперкубке Европы и на клубном ЧМ.