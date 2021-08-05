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«Барселона» убрала профайл Месси с сайта

23:23
Лионель Месси. Фото Reuters
Лионель Месси. Фото Reuters
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5 августа стало известно, что «Барселона» не сможет подписать новый контракт с нападающим Лионелем Месси.

Каталонский клуб уже удалил профайл аргентинца с официального сайта.

Месси представлял «Барселону» с 2000 года и играл за основную команду с 2003-го. На его счету 10 побед в чемпионате Испании, по 7 — в Кубке и Суперкубке Испании, 4 — в Лиге чемпионов, по 3 — в Суперкубке Европы и на клубном ЧМ.

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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