Marca: «ПСЖ» не планирует подписывать Месси

Форвард Лионель Месси, который больше не будет выступать за «Барселону», не представляет интерес для «ПСЖ» в данный момент, утверждает Marca.

Клуб некоторое время назад отказался от идеи подписать аргентинца, поскольку сделал вывод, что тот продлит контракт с «Барселоной». С тех пор приоритет парижан — подписание нового соглашения с нападающим Килианом Мбаппе, чей договор рассчитан до лета 2022 года.

К тому же «ПСЖ» в настоящий момент будет тяжело подписать Месси на тех условиях, которые его устроят, из-за высоких налогов во Франции. Сперва потребуется сократить расходы на зарплаты остальных игроков.

В четверг «Барселона» объявила, что Месси не подпишет новый контракт с клубом.

Месси является воспитанником академии «Барселоны», за основную команду он дебютировал в 2004 году. В «Барселоне» Месси стал десятикратным чемпионом Испании, семь раз выиграл Кубок страны и восемь — Суперкубок. Также Месси с «Барселоной» одержал четыре победы в Лиге чемпионов, по три раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Месси шесть раз становился обладателем «Золотого мяча», что является рекордом. Аргентинец — олимпийский чемпион (2008), серебряный призер чемпионата мира (2014), обладатель Кубка Америки (2021).