«Барселона» согласовала трансфер Солера из «Валенсии» за 20 миллионов евро

«Барселона» намерена купить полузащитника «Валенсии» Карлоса Солера на место Френки де Йонга.

Как сообщает As, каталонский клуб согласовал трансфер 25-летнего футболиста за 20 миллионов евро. Условия личного контракта с испанцем тоже согласованы.

Хави дал директору «Барсы» Матеу Алемани разрешение на организацию этой сделки.

По данным источника, договорившись по Солеру, «Барселона» решила расстаться с полузащитником Френки де Йонгом. Клуб намерен получить за 24-летнего хавбека около 70 миллионов евро.

В этом сезоне Солер провел 34 матча за «Валенсию» во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 5 передач.