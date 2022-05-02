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Сегодня, 11:45

«Реал» и защитник «Челси» Рюдигер в ближайшие дни подпишут контракт

Виктория Кравченко
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«Реал» согласовал с защитником «Челси» Антонио Рюдигером условия трансфера, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, в скором времени стороны объявят о подписании соглашения, рассчитанного на 4 года. Клубы уже договорились обо всех деталях сделки.

Отмечается, что ключевую роль в организации сделки сыграл тренер «Реала» Карло Анчелотти, который очень хотел видеть Рюдигера в команде.

Сообщалось, что 29-летний футболист будет получать в Мадриде 9 миллионов евро в год. Немец также получит подписной бонус в размере 8 миллионов — по 2 миллиона будут выплачиваться за каждый год контракта. Таким образом, суммарно немецкий защитник заработает в «Реале» 44 миллиона евро.

Антонио Рюдигер
ФК Реал
ФК Челси
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