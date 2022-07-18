«Барселона» решила продать 15 процентов телеправ за 320-330 миллионов евро

«Барселона» в скором времени выручит сотни миллионов евро. Средства нужны для регистрации новичков, сообщает Diario Sport.

По данным источника, на этой неделе «блауграна» продаст 15 процентов своих телевизионных медиа-прав американской инвестиционной компании за 320-330 миллионов евро.

Ранее клуб за 207,5 миллиона евро продал 10 процентов своих телеправ этому же инвестиционному фонду.

По итогам сезона-2021/22 каталонцы заняли второе место в чемпионате Испании.