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Сегодня, 14:50

«Барселона» решила продать 15 процентов телеправ за 320-330 миллионов евро

Виктория Кравченко
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«Барселона» в скором времени выручит сотни миллионов евро. Средства нужны для регистрации новичков, сообщает Diario Sport.

По данным источника, на этой неделе «блауграна» продаст 15 процентов своих телевизионных медиа-прав американской инвестиционной компании за 320-330 миллионов евро.

Ранее клуб за 207,5 миллиона евро продал 10 процентов своих телеправ этому же инвестиционному фонду.

По итогам сезона-2021/22 каталонцы заняли второе место в чемпионате Испании.

ФК Барселона
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