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Сегодня, 10:06

Дембеле подшутил над игроками «Барселоны», попросив назначить себя капитаном

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Усман Дембеле.
Фото AFP

Форвард «Барселоны» Усман Дембеле решил подшутить над своими одноклубниками и попросил назначить его капитаном команды, пишет Mundo Deportivo. Этим летом футболист продлил контракт с каталонцами на два года.

По данным источника, игроки удивились данной просьбе игрока, но он сразу объяснил, что это была шутка. На данный момент капитанами «Барселоны» являются Серхио Бускетс, Жерар Пике, Серхи Роберто и Жорди Альба.

Дембеле выступал за «Барселону» с 2017 года, а летом 2022-го покинул клуб в качестве свободного агента. В минувшем сезоне форвард провел 32 матча за каталонцев, в которых забил 2 гола и сделал 13 результативных передач.

Усман Дембеле
ФК Барселона
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