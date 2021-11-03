«Барселона» представит Хави в понедельник. Контракт рассчитан до 2024 года
«Барселона» планирует провести презентацию Хави в качестве главного тренера команды в понедельник, 8 ноября, сообщил в Twitter журналист Sky Sport Маттео Моретто.
41-летний испанский специалист подпишет с каталонцами контракт до 2024 года.
Хави возглавил «Аль-Садд» в мае 2019 года. Под его руководством клуб стал чемпионом Катара, а также дважды брал Кубок наследного принца Катара, выигрывал Кубок шейха Яссима, Кубок звезд Катара и Кубок эмира Катара.
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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