«Барселона» заплатить «Аль-Садду» 1 миллион евро за Хави
«Барселона» договорилась о сумме отступных за главного тренера «Аль-Садда» Хави. Испанский клуб заплатит 1 миллион евро, пишет журналист Николо Скира.
Боссы «Аль-Садда», с которым у Хави контракт до 2023 года, согласились на переход испанца в «Барселону».
27 октября «Барселона» уволила с должности главного тренера голландца Рональда Кумана. После увольнения каталонцы заплатят ему компенсацию в 12 миллионов евро.
41-летний Хави — воспитанник «Барселоны». В составе каталонского клуба Хави стал восьмикратным чемпионом Испании и четырежды выиграл Лигу чемпионов.
«Барселона» занимает лишь девятое место в чемпионате Испании — 16 очков после 11 матчей. В Лиге чемпионов сине-гранатовые потерпели два поражения по 0:3 от «Баварии» и «Бенфики» и обыграли киевское «Динамо» (1:0).
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