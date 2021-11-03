Дембеле согласен на понижение зарплаты в «Барселоне»
Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле согласен на понижение зарплаты, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, компенсировать финансовые потери 24-летний француз сможет бонусами за достижение определенных целей. Контракт планируют подписать на 3 года с опцией пролонгации еще на один.
Ранее сообщалось, что Дембеле хочет продлить соглашение с «Барселоной» и просит своего агента ускорить процесс подписания. Нынешний контракт футболиста с клубом действует до конца июня 2022 года.
2 ноября нападающий впервые появился на поле в сезоне-2021/22 после травмы. Он вышел на замену в матче Лиги чемпионов с киевским «Динамо» (1:0) и не отметился результативными действиями.
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