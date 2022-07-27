«Барселона» по-прежнему рассчитывает на подписание Аспиликуэты
«Барселона» по-прежнему рассчитывает на подписание защитника «Челси» Сесара Аспиликуэты, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, каталонский клуб связался с 32-летним испанцем и подтвердил свое намерение продолжить переговоры с «аристократами».
Отмечается, что на данный момент клубам не удалось достичь полноценного соглашения, поскольку главный тренер синих Томас Тухель хотел бы сохранить защитника в составе.
При этом сине-гранатовые продолжат переговоры после того, как будут улажены все вопросы, касающиеся трансфера защитника «Севильи» Жюля Кунде.
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|Эспаньол
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|0
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|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
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|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
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|20:30
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Хетафе – Атлетико
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|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
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