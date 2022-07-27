«Барселона» по-прежнему рассчитывает на подписание Аспиликуэты

«Барселона» по-прежнему рассчитывает на подписание защитника «Челси» Сесара Аспиликуэты, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, каталонский клуб связался с 32-летним испанцем и подтвердил свое намерение продолжить переговоры с «аристократами».

Отмечается, что на данный момент клубам не удалось достичь полноценного соглашения, поскольку главный тренер синих Томас Тухель хотел бы сохранить защитника в составе.

При этом сине-гранатовые продолжат переговоры после того, как будут улажены все вопросы, касающиеся трансфера защитника «Севильи» Жюля Кунде.