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Сегодня, 20:27

«Барселона» по-прежнему рассчитывает на подписание Аспиликуэты

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Барселона» по-прежнему рассчитывает на подписание защитника «Челси» Сесара Аспиликуэты, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, каталонский клуб связался с 32-летним испанцем и подтвердил свое намерение продолжить переговоры с «аристократами».

Отмечается, что на данный момент клубам не удалось достичь полноценного соглашения, поскольку главный тренер синих Томас Тухель хотел бы сохранить защитника в составе.

При этом сине-гранатовые продолжат переговоры после того, как будут улажены все вопросы, касающиеся трансфера защитника «Севильи» Жюля Кунде.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1552301017068441600
Сесар Аспиликуэта
Футбол
ФК Барселона
ФК Севилья
ФК Челси
Томас Тухель
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