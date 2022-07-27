Фан-клуб «Атлетико» выступил против подписания Роналду
Объединение фанатов «Атлетико» призвало клуб отказаться от подписания нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
Болельщики заявили, что 37-летний португалец представляет собой полную противоположность ценностям команды.
«В свете возможности подписания Криштиану Роналду, если это больше, чем просто слух, мы выражаем категорическое неприятие его вступления в наш клуб. Данный игрок представляет собой полную противоположность ценностям команды, которые составляют отличительные черты нашего «Атлетико», таким как усилия, щедрость, скромность и смирение», — приводит ESPN текст заявления международного фан-клуба «Атлетико».
Ранее появилась информация о том, что Роналду готов перейти в «Атлетико». Футболист хочет играть за клуб, выступающий в Лиге чемпионов.
В прошлом сезоне форвард забил 24 гола и сделал 3 результативных передачи в 37 матчах за клуб во всех турнирах. Его контракт с английской командой рассчитан до 2023 года.
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4
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6
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7
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8
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9
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10
|Осасуна
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11
|Сельта
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12
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13
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14
|Эспаньол
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15
|Хетафе
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16
|Мальорка
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17
|Кадис
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18
|Альмерия
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19
|Вальядолид
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20
|Жирона
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Осасуна – Севилья
|- : -
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Сельта – Эспаньол
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
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|18:30
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Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
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Валенсия – Жирона
|- : -
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|23:00
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Альмерия – Реал
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Атлетик – Мальорка
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Хетафе – Атлетико
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Бетис – Эльче
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