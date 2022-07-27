Фан-клуб «Атлетико» выступил против подписания Роналду

Объединение фанатов «Атлетико» призвало клуб отказаться от подписания нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Болельщики заявили, что 37-летний португалец представляет собой полную противоположность ценностям команды.

«В свете возможности подписания Криштиану Роналду, если это больше, чем просто слух, мы выражаем категорическое неприятие его вступления в наш клуб. Данный игрок представляет собой полную противоположность ценностям команды, которые составляют отличительные черты нашего «Атлетико», таким как усилия, щедрость, скромность и смирение», — приводит ESPN текст заявления международного фан-клуба «Атлетико».

Ранее появилась информация о том, что Роналду готов перейти в «Атлетико». Футболист хочет играть за клуб, выступающий в Лиге чемпионов.

В прошлом сезоне форвард забил 24 гола и сделал 3 результативных передачи в 37 матчах за клуб во всех турнирах. Его контракт с английской командой рассчитан до 2023 года.