Кунде в ближайшее время перейдет в «Барселону». Каталонцы достигли устного соглашения с «Севильей»

«Барселона» достигла устного соглашения с «Севильей» по Кунде

«Барселона» достигла устного соглашения с «Севильей» по переходу защитника Жюля Кунде, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в Twitter.

Контракт с 23-летним французом будет подписан в ближайшее время. Ключевым фактором в переговорах стал главный тренер «Барсы» Хави.

Ранее защитником интересовался «Челси».

В прошедшем сезоне Кунде забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу в 44 матчах за «Севилью» во всех турнирах. Действующий контракт защитника рассчитан до 2024 года.