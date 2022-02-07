Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 20:38

«Барселона» опровергла, что вырезала момент приветствия Хави и Дембеле из видео после матча с «Атлетико»

«Барселона» опровергла, что вырезала момент приветствия Хави и Дембеле из видео после игры с «Атлетико»
Карен Саркисян
Корреспондент

«Барселона» отреагировала на критику в социальных сетях по поводу опубликованного пресс-службой клуба видео из раздевалки команды после матча 23-го тура чемпионата Испании с «Атлетико» (4:2).

В видео главный тренер каталонского клуба Хави поздравляет с победой игроков и сотрудников «Барселоны».

В соцсетях обратили внимание, что в ролик не попал момент, когда тренер приветствует нападающего каталонцев Усмана Дембеле. В «Барсе» опровергли, что момент был вырезан из ролика. В клубе отметили, что эпизод не попал в видео потому, что съемка началась уже после того, как Хави поприветствовал 24-летнего француза.

Ранее сообщалось, что между президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой и Хави возникли разногласия по поводу Дембеле. Нападающий отказался продлевать контракт с каталонским клубом. Нынешнее соглашение с французом действует до конца сезона-2021/22.

Источник: https://www.marca.com/futbol/barcelona/2022/02/07/6200ff91e2704e42958b45ad.html
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Канада отказалась играть против России, пока наши не надели маски! Громкий скандал на Олимпиаде
Хотели всех обвесить: что все-таки случилось на трамплине и как сборная России стала серебряным призером там, где ей ничего не светило
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хави: «Главная цель «Барселоны» — попасть в Лигу чемпионов»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 23 16 5 2 48-20 53
2
 Севилья 23 13 8 2 34-16 47
3
 Бетис 23 12 4 7 41-27 40
4
 Барселона 22 10 8 4 36-25 38
5
 Атлетико 22 10 6 6 38-30 36
6
 Вильярреал 23 9 8 6 38-23 35
7
 Р. Сосьедад 22 9 8 5 22-21 35
8
 Атлетик 22 7 10 5 21-17 31
9
 Р. Вальекано 22 9 4 9 27-24 31
10
 Сельта 23 8 6 9 28-25 30
11
 Валенсия 23 7 9 7 35-36 30
12
 Осасуна 23 7 8 8 22-27 29
13
 Эспаньол 22 7 6 9 26-30 27
14
 Эльче 23 6 8 9 26-31 26
15
 Хетафе 23 6 7 10 20-23 25
16
 Гранада 23 5 9 9 26-34 24
17
 Мальорка 22 5 8 9 19-34 23
18
 Кадис 23 3 9 11 20-38 18
19
 Алавес 23 4 5 14 17-38 17
20
 Леванте 22 1 8 13 21-46 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
4.02 23:00
Хетафе – Леванте
 3 : 0
5.02 16:00
Эльче – Алавес
 3 : 1
5.02 18:15
Мальорка – Кадис
 2 : 1
5.02 20:30
Сельта – Р. Вальекано
 2 : 0
5.02 23:00
Осасуна – Севилья
 0 : 0
6.02 16:00
Валенсия – Р. Сосьедад
 0 : 0
6.02 18:15
Барселона – Атлетико
 4 : 2
6.02 20:30
Бетис – Вильярреал
 0 : 2
6.02 23:00
Реал – Гранада
 1 : 0
7.02 23:00
Атлетик – Эспаньол
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 17
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 12
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 12
П
Даниэль Парехо

Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
Оскар Трехо

Оскар Трехо

Райо Вальекано

 6
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 6
И К Ж
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 17 1 4
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 21 1 3
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 20 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости