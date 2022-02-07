«Барселона» опровергла, что вырезала момент приветствия Хави и Дембеле из видео после матча с «Атлетико»

«Барселона» опровергла, что вырезала момент приветствия Хави и Дембеле из видео после игры с «Атлетико»

«Барселона» отреагировала на критику в социальных сетях по поводу опубликованного пресс-службой клуба видео из раздевалки команды после матча 23-го тура чемпионата Испании с «Атлетико» (4:2).

В видео главный тренер каталонского клуба Хави поздравляет с победой игроков и сотрудников «Барселоны».

В соцсетях обратили внимание, что в ролик не попал момент, когда тренер приветствует нападающего каталонцев Усмана Дембеле. В «Барсе» опровергли, что момент был вырезан из ролика. В клубе отметили, что эпизод не попал в видео потому, что съемка началась уже после того, как Хави поприветствовал 24-летнего француза.

Ранее сообщалось, что между президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой и Хави возникли разногласия по поводу Дембеле. Нападающий отказался продлевать контракт с каталонским клубом. Нынешнее соглашение с французом действует до конца сезона-2021/22.