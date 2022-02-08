Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 00:55

«Атлетик» дома обыграл «Эспаньол»

Евгений Петров
Корреспондент

«Атлетик» победил «Эспаньол» (2:1) в матче 23-го тура чемпионата Испании.

В составе победителей отличились Ойян Сансет и Иньиго Мартинес. У гостей забил Тони Вилена.

«Атлетик» набрал 34 очка и занимает восьмое место. У «Эспаньола» 27 очков и 13-я позиция.

Лучшим игроком матча был признан Иньиго Мартинес.

Испания. Лига 1. 23-й тур
07 февр, 23:00. San Mames (Бильбао)
Атлетик
2:1
Эспаньол
Голы
Вилена, 3 (0:1), Сансет, 5 (1:1), Иньиго Мартинес, 16 (2:1)
Атлетик
Симон Иньиго Мартинес Вивиан Лекуэ Баленсиага Сансет (Икер Муниаин, 72 ) Дани Гарсия (Весга, 58 ) Саррага Беренгер (Петча, 64 ) Рауль Гарсия (Иньяки Уильямс, 64 ) Серрано (Вильялибре, 72 )
Эспаньол
Диего Лопес Педроса Кабрера Хиль Гомес (Давид Лопес, 63) Морланес (Эррера, 75) Дардер Мелендо (Лорен Морон, 63) Вилена (У Лэй, 76) Пуадо Димата (Эмбарба, 63)
Предупреждения
Весга 62, Петча 86, Иньиго Мартинес 90  -  Морланес 15, Давид Лопес 70, Хиль 75
Судьи
Мунуэра (Испания)

ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Эспаньол
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Канада отказалась играть против России, пока наши не надели маски! Громкий скандал на Олимпиаде
Хотели всех обвесить: что все-таки случилось на трамплине и как сборная России стала серебряным призером там, где ей ничего не светило
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Барселона» опровергла, что вырезала момент приветствия Хави и Дембеле из видео после матча с «Атлетико»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 23 16 5 2 48-20 53
2
 Севилья 23 13 8 2 34-16 47
3
 Бетис 23 12 4 7 41-27 40
4
 Барселона 22 10 8 4 36-25 38
5
 Атлетико 22 10 6 6 38-30 36
6
 Вильярреал 23 9 8 6 38-23 35
7
 Р. Сосьедад 22 9 8 5 22-21 35
8
 Атлетик 23 8 10 5 23-18 34
9
 Р. Вальекано 22 9 4 9 27-24 31
10
 Сельта 23 8 6 9 28-25 30
11
 Валенсия 23 7 9 7 35-36 30
12
 Осасуна 23 7 8 8 22-27 29
13
 Эспаньол 23 7 6 10 27-32 27
14
 Эльче 23 6 8 9 26-31 26
15
 Хетафе 23 6 7 10 20-23 25
16
 Гранада 23 5 9 9 26-34 24
17
 Мальорка 22 5 8 9 19-34 23
18
 Кадис 23 3 9 11 20-38 18
19
 Алавес 23 4 5 14 17-38 17
20
 Леванте 22 1 8 13 21-46 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
4.02 23:00
Хетафе – Леванте
 3 : 0
5.02 16:00
Эльче – Алавес
 3 : 1
5.02 18:15
Мальорка – Кадис
 2 : 1
5.02 20:30
Сельта – Р. Вальекано
 2 : 0
5.02 23:00
Осасуна – Севилья
 0 : 0
6.02 16:00
Валенсия – Р. Сосьедад
 0 : 0
6.02 18:15
Барселона – Атлетико
 4 : 2
6.02 20:30
Бетис – Вильярреал
 0 : 2
6.02 23:00
Реал – Гранада
 1 : 0
7.02 23:00
Атлетик – Эспаньол
 2 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 17
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 12
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 12
П
Даниэль Парехо

Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
Оскар Трехо

Оскар Трехо

Райо Вальекано

 6
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 6
И К Ж
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 18 1 5
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 21 1 3
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 20 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости