«Атлетик» дома обыграл «Эспаньол»
«Атлетик» победил «Эспаньол» (2:1) в матче 23-го тура чемпионата Испании.
В составе победителей отличились Ойян Сансет и Иньиго Мартинес. У гостей забил Тони Вилена.
«Атлетик» набрал 34 очка и занимает восьмое место. У «Эспаньола» 27 очков и 13-я позиция.
Лучшим игроком матча был признан Иньиго Мартинес.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|23
|16
|5
|2
|48-20
|53
|
2
|Севилья
|23
|13
|8
|2
|34-16
|47
|
3
|Бетис
|23
|12
|4
|7
|41-27
|40
|
4
|Барселона
|22
|10
|8
|4
|36-25
|38
|
5
|Атлетико
|22
|10
|6
|6
|38-30
|36
|
6
|Вильярреал
|23
|9
|8
|6
|38-23
|35
|
7
|Р. Сосьедад
|22
|9
|8
|5
|22-21
|35
|
8
|Атлетик
|23
|8
|10
|5
|23-18
|34
|
9
|Р. Вальекано
|22
|9
|4
|9
|27-24
|31
|
10
|Сельта
|23
|8
|6
|9
|28-25
|30
|
11
|Валенсия
|23
|7
|9
|7
|35-36
|30
|
12
|Осасуна
|23
|7
|8
|8
|22-27
|29
|
13
|Эспаньол
|23
|7
|6
|10
|27-32
|27
|
14
|Эльче
|23
|6
|8
|9
|26-31
|26
|
15
|Хетафе
|23
|6
|7
|10
|20-23
|25
|
16
|Гранада
|23
|5
|9
|9
|26-34
|24
|
17
|Мальорка
|22
|5
|8
|9
|19-34
|23
|
18
|Кадис
|23
|3
|9
|11
|20-38
|18
|
19
|Алавес
|23
|4
|5
|14
|17-38
|17
|
20
|Леванте
|22
|1
|8
|13
|21-46
|11
Результаты / календарь
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37 тур
38 тур
|4.02
|23:00
|
Хетафе – Леванте
|3 : 0
|5.02
|16:00
|
Эльче – Алавес
|3 : 1
|5.02
|18:15
|
Мальорка – Кадис
|2 : 1
|5.02
|20:30
|
Сельта – Р. Вальекано
|2 : 0
|5.02
|23:00
|
Осасуна – Севилья
|0 : 0
|6.02
|16:00
|
Валенсия – Р. Сосьедад
|0 : 0
|6.02
|18:15
|
Барселона – Атлетико
|4 : 2
|6.02
|20:30
|
Бетис – Вильярреал
|0 : 2
|6.02
|23:00
|
Реал – Гранада
|1 : 0
|7.02
|23:00
|
Атлетик – Эспаньол
|2 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|17
|
|
Хуан Мигель Хуанми
Бетис
|12
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|12
|П
|
|
Даниэль Парехо
Вильярреал
|6
|
|
Оскар Трехо
Райо Вальекано
|6
|
|
Карим Бензема
Реал
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|18
|1
|5
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|21
|1
|3
|
|
Уго Гильямон
Валенсия
|20
|1
|7
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