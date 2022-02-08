«Атлетик» дома обыграл «Эспаньол»

«Атлетик» победил «Эспаньол» (2:1) в матче 23-го тура чемпионата Испании.

В составе победителей отличились Ойян Сансет и Иньиго Мартинес. У гостей забил Тони Вилена.

«Атлетик» набрал 34 очка и занимает восьмое место. У «Эспаньола» 27 очков и 13-я позиция.

Лучшим игроком матча был признан Иньиго Мартинес.