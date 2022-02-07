Главный тренер «Барселоны» Хави назвал главную цель каталонской команды в нынешнем сезоне.

«Главная цель «Барселоны» — попасть в Лигу чемпионов, — приводит слова Хави Football Espana. — Но пока остаются математические шансы, мы ничего не исключаем. Если говорить о нашем составе и новых игроках, то я все еще очень взволнован».

Вчера, 6 февраля, каталонская команда одержала победу над «Атлетико» в матче 23-го тура чемпионата Испании.

После 23 туров ла лиги «Барселона» набрала 38 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Реала» на 15 баллов.