«Барселона» объявила о трансфере защитника Иньиго Мартинеса

«Барселона» объявила о переходе в команду защитника сборной Испании Иньиго Мартинеса.

Стороны заключили контракт до июня 2025 года.

32-летний футболист присоединился к каталонскому клубу на правах свободного агента. Он выступал за «Атлетик» с января 2018 года. В нынешнем сезоне он провел за испанскую команду 18 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

Ранее Мартинес выступал также за «Реал Сосьедад».За карьеру испанец провел в ла лиге 357 матчей, забил 22 мяча и отдал 7 результативных передач.