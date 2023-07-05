«Барселона» объявила о трансфере защитника Иньиго Мартинеса
«Барселона» объявила о переходе в команду защитника сборной Испании Иньиго Мартинеса.
Стороны заключили контракт до июня 2025 года.
32-летний футболист присоединился к каталонскому клубу на правах свободного агента. Он выступал за «Атлетик» с января 2018 года. В нынешнем сезоне он провел за испанскую команду 18 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.
Ранее Мартинес выступал также за «Реал Сосьедад».За карьеру испанец провел в ла лиге 357 матчей, забил 22 мяча и отдал 7 результативных передач.
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3
|Атлетико
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4
|Р. Сосьедад
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5
|Вильярреал
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6
|Бетис
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7
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8
|Атлетик
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9
|Мальорка
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10
|Жирона
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11
|Р. Вальекано
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12
|Севилья
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13
|Сельта
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|0
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|0-0
|0
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14
|Кадис
|0
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|0
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|0-0
|0
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15
|Хетафе
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|0
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|0
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16
|Валенсия
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|0-0
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17
|Альмерия
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|0
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|0-0
|0
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18
|Гранада
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19
|Лас-Пальмас
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20
|Алавес
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Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
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Атлетик – Реал
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Атлетико – Гранада
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Кадис – Алавес
|- : -
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Сельта – Осасуна
|- : -
|13.08
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Хетафе – Барселона
|- : -
|13.08
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Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
|13.08
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Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
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Севилья – Валенсия
|- : -
|13.08
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Вильярреал – Бетис
|- : -
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