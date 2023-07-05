«Реал» в ближайшие дни закроет сделку по трансферу хавбека «Фенербахче» Арда Гюлера

Полузащитник «Фенербахче» Арда Гюлер продолжит карьеру в «Реале», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма трансфера — 20 миллионов евро. Сообщается, что 18-летний хавбек отказался от перехода в «Барселону».

Соглашение Гюлера с «Фенербахче» истекает летом 2025 года.

В прошедшем сезоне игрок провел за клуб 35 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро.