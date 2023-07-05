Тчуамени не хочет уходить из «Реала»
Полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени 100 процентов останется в мадридском клубе.
Как сообщает Madrid Xtra со ссылкой на AS, разговоры о переходе в «Ливерпуль» или «Арсенал» не волнуют игрока, потому что он не хочет уходить из команды.
В прошлом году 23-летний футболист перешел в «Реал» из «Монако» за 80 миллионов евро.
В сезоне-2022/23 полузащитник сыграл за мадридский клуб 50 матчей и отдал 4 результативных паса. Контракт рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 85 миллионов евро.
Источник: Madrid Xtra
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